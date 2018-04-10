مدني نجران يحذر المواطنين من عدم الخروج إلا للضرورة

راشد آل شريه(صدى):

وجه الدفاع المدني في نجران، تحذيرًا من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن داعيا إلى توخي الحيطة والحذر.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بنجران النقيب عبدالخالق الغامدي، أنه على ضوء تقارير الهيئة العامه للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير إلى توقعات تعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية تتسبب في هطول أمطار يتأثر بها عدد من المناطق من بينها منطقة نجران فإن مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران تهيب بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول وعدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة.

كما طالب بالحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة وعدم استخدام الجوال أثناء البرق، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك البعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.