” الخدمة المدنية ” تدعو المتقدمين على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهم

فاطمة المالكي(صدى):

أكد حمد المنيف ، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية ، إنه سيتم مساء اليوم الثلاثاء ، دعوة المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهم .

وقال ” المنيف ” عبر حسابه في ” تويتر ” : سيتم مساء اليوم بإذن الله تعالى دعوة 40 متقدمًا على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهم، والذين يمثلون الدفعة الثانية من البدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم، وذلك لدى أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد الاربعاء وحتى نهاية دوام يوم الخميس القادم .

وتابع قائلًا ” كما سيتم دعوة 30 متقدمة على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهن، واللاتي يمثلن الدفعة الثانية من البديلات عن اللاتي لم يطابقن بياناتهن، وذلك لدى أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد الاربعاء وحتى نهاية دوام يوم الخميس القادم، وبالتوفيق للجميع ” .