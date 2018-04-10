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تعليم تبوك‬ يوجه المعلمات البديلات بالتقدم إلى إدارة الموارد البشرية

تعليم تبوك‬ يوجه المعلمات البديلات بالتقدم إلى إدارة الموارد البشرية
محمود البلوي(صدى):

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اليوم، المعلمات البديلات والحاصلات على دبلوم من الكليات المتوسطة، وخريجات معاهد المعلمات الثانوية ، لمراجعة وحدة الموارد البشرية النسائية .

وقال مدير إدارة الموارد البشرية أحمد سالم المشهوري، إن التقديم سيستمر إلى يوم الأحد المقبل الموافق 29/ 7/ 1439 ، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، مؤكداً على إحضار ملف يشتمل على الوثائق والمستندات التالية:

أولاً / للمعلمات البديلات:

– صورة مصدقة من وثيقة التخرج (المؤهل الجامعي) مع الأصل للمطابقة.
– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة مع الأصل للمطابقة.
– صورة مصدقة من عقد العمل كمعلمة بديلة.
– صورة مصدقة من مسير الرواتب، أو تحويل الراتب مصدق من البنك.
– صورة من درجة اختبار قياس مع الأصل للمطابقة.
ثانيا / خريجات معاهد المعلمات والكليات المتوسطة:
– صورة من مؤهل دبلوم معهد المعلمات أو الكلية المتوسطة مع الأصل للمطابقة.
– صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة مع الأصل للمطابقة.

 


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