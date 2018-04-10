” الهيئة العامة للثقافة ” تطلق سلسلة من الفعاليات الثقافية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت ” الهيئة العامة للثقافة ” عن إطلاق سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة ابتداءً من شهر أبريل الجاري وذلك تحت شعار ” الفعاليات الثقافية ” في مناطق مختلفة من المملكة بمشاركة فرق فنية وثقافية عالمية.

وتشتمل الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة على أنشطة مختلفة تتنوع بين فعاليات أمسيات القراءة، وأمسيات شعرية وندوات أدبية، وكذلك عروض تراثية عالمية، وعروض الموسيقى والاوركسترا، حيث سيتم تنظيم هذه الفعاليات في الأماكن العامة لكي تسمح للجمهور بالتفاعل والحضور بما في ذلك المراكز التجارية والجامعات والمراكز الثقافية.

وأوضح سعادة المهندس أحمد بن فهد المزيد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة سعي الهيئة من خلال إطلاق سلسلة الفعاليات الثقافية إلى تهيئة البيئة المحفّزة لمختلف فئات المجتمع والعمل على تنمية الثقافة والفنون، ومد جسور التواصل المعرفي والإنساني مع مختلف الثقافات والحضارات المتنوعة التي تمثلها هذه العروض.

وتنظم الهيئة مساء اليوم الثلاثاء أمسية شعرية بالتعاون مع النادي الأدبي بالطائف وأمسية شعرية بالتعاون مع النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية، ومن جانب آخر تقام فعالية ” أمسيات القراءة ” بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وجامعة الفيصل التي تحتضن الفعالية، حيث يقوم الأديب كريستوف بيترز بقراءة مجموعة من القصص القصرية من كتبه، ويتم قراءة القصص نفسها من قبل قاص باللغة العربية. بالإضافة إلى عزف عود لبعض المقطوعات القصيرة.

وتشمل قائمة الفعاليات الثقافية عروض برول ايرو وهو عرض مستوحى من التراث المحلي الأمريكي. كما سيتم تنظيم مهرجان الموسيقى الكلاسيكية (آرتي فيستفال) ويشهد مشاركة مجموعة عالمية من الموسيقيين لتقديم حفلات موسيقية للجمهور. بالإضافة إلى ذلك، سيقام حفل الجاز المشترك السعودي الألماني، وهو حفل أداء مشترك لثلاثة من عازفو الجاز الألمان الذين سيقومون بالعزف مع عازف أو عازفين من السعودية. أما فرقة الاوركسترا الألمانية أوركسترا فيلاهارمونيكا، فتعد إحدى أبرز فرق الاوركسترا المعروفة من مدينة برلين.