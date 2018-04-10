بمشاركة 16 دولة ومنظمة.. مؤتمر دولي في الرياض لتطوير منصة عالمية للتمور

سعيد العجل(صدى):

تنطلق في الرياض غد الاربعاء أعمال المؤتمر الدولي للتمور الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبمشاركة 16 دولة ومنظمة عالمية، وعدد من أصحاب المعالي وزراء الزراعة والبيئة ونخبة من المختصين والخبراء.

وتتناول جلسات المؤتمر خلال يومَي الأربعاء والخميس دور الحكومات والمنظمات الدولية في التكامل الاقتصادي والمعرفي لتطوير قطاع النخيل والتمور، والنمو الشامل لصناعات التمور وسبل تحقيقها، كما يستعرض مسؤولون وخبراء فرص الاستثمار في البنى التحتية لقطاع النخيل والتمور، ودور الابتكار في تسريع تطوير قطاع الزراعة والأغذية.

وأكّد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أن المؤتمر سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات التي من شأنها دعم كفاءة وجودة زراعة التمور بين الجهات المشاركة، كما سيتضمّن ورش عمل متخصصة لخبراء، وأصحاب تجارب نموذجية في إنتاج التمور وتصديرها، إلى جانب جمع مصدري ومستوردي التمور في العالم لمناقشة قضاياهم وتطوير العلاقات بحضور المسؤولين من مختلف القطاعات المعنية.

ولفت المهندس العيادة إلى أن جلسات المؤتمر تتركّز على فهم حاجات المستهلكين محلياً وعالميا للوصول إلى أسواق جديدة عبر دراسة وتحليل لسلوك المستهلكين المتنوّع والمتفاوت بين بلدٍ وآخر، وفي هذا الإطار سيتيح المؤتمر الفرصة أمام أصحاب التجارب الناجحة في إنتاج وتسويق التمور عالمياً للتعريف بآليات عملهم، فضلاً عن معايير الممارسات الزراعية الجيدة وتقنيات ترشيد استهلاك المياه.

ويأتي المؤتمر الدولي للتمور في إطار تأسيس منصة إقليمية ودولية للتكامل بغرض الوصول إلى تنمية الفرص بين أطراف هذه الصناعة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التبادل التجاري والمعرفي، كما يعدّ خطوة عملية لتعظيم القدرات الاستثمارية والثروات الكامنة في قطاع التمور بما يحقق تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدته، كما ستنقل فعاليات المؤتمر كاملةً عبر الحساب الرسمي للمؤتمر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ‪[email protected]_int