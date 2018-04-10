سندات المملكة تضرب قطر في مقتل

فهد السالم(صدى):

توقعت وكالة ” بلومبرج ” الأمريكية، أن تتغلَّب المملكة على قطر في سوق السندات الدولية، عبر بيع سندات مقومة بالدولار، وذلك بالتزامن مع جولات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الخارجية.

ولفتت الوكالة، إلى أن هذا الأمر يأتي كذلك بالتزامن مع لقاءات قطر مع المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة وبريطانيا قبل بيع سنداتها، قائلة : ” الصفقة السعودية الكبيرة بتقييماتها السَّخيَّة، قد تقلل الشهيَّة نحو السندات القطرية ” .

من جانبه، اعتبر حقي كاسلن، مدير محفظة لسندات الأسواق الناشئة في مؤسسة الاتحاد الاستثمارية الخاصة في فرانكفورت، أن إصدار المملكة لسنداتها قبل قطر بمثابة خطوة ذكية.

وصرَّحت مديرة إدارة الأصول الثابتة في شركة كابيتال المحدود ومقرها دبي، زينة رزق، بأن السندات الجديدة للملكة تبدو رخيصة، لذلك هناك إمكانية لإجراء صفقة ضخمة بقيمة 9 مليارات دولار.