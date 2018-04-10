‏أمير ⁧‫الشمالية‬⁩ لقيادات الأمن: يجب العمل بكل تفاني وإخلاص تنفيذا لتوجيهات القيادة

سعيد العجل(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بقاعة الاجتماعات اليوم ، اجتماع القيادات الأمنية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني .

وناقش سموه خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الجهات الأمنية، والتعاون التكاملي فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.

واستمع أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الاجتماع إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانياً في الوقت الحالي، كما تم استعراض الخطط المستقبلية المزمع تنفذها، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم .

ورفع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، على حرصهم على توفير كل ما من شأنه تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.

كما قدم الشكر والتقدير لرجال الأمن في جميع القطاعات الأمنية بالمنطقة على ما يبذلونه من أعمال وجهود، نظير ما حققوه من إنجازات في الجوانب الأمنية .

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية العمل بكل تفاني وإخلاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – لكل ما فيه متابعة العمل الأمني خدمة للوطن والمواطن ، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات العسكرية كافة, في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع .