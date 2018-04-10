أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد القوة الخاصة لأمن الطرق

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، العميد شعيب بن تايب الشمري بمناسبة انتهاء فترة عملة بالمنطقة وانتقال عمله مساعدا لمدير شرطة منطقة حائل والعقيد فيصل بن عواض المطيري قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمناسبة صدور قرار تكليفه بالمنطقة.

ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية، بدعم القيادة الحكيمة لجميع القطاعات الأمنية؛ حرصاً على أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين.

وأشاد سموه، بالجهود التي قدمها العميد الشمري خلال فترة عمله السابقة, حاثاً سموه العقيد المطيري على تقديم المزيد من الجهد والعطاء في العمل والسير وفق رؤية وأهداف عمل أمن الطرق .

من جانبهما قدم العميد الشمري شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على ما وجده من دعم وتشجيع ومساندة طوال فترة عمله في المنطقة، فيما أعرب قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، عن اعتزازه بالثقة التي منحت له، مؤكداً حرصه على أداء مهامه لخدمة الدين والمليك والوطن.

حضر الاستقبال مدير شرطة المنطقة اللواء ضيف الله بن جزاع العتيبي.