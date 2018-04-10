بدء التسجيل في دورة الدفع السابعة بحساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل في دورة الدفع السابعة والتي سيتم إيداعها في العاشر من شهر يونيو المقبل.

كما تتواصل عملية التسجيل في حساب المواطن، وذلك بالتزامن مع نزول الدفعة الخامسة من الدعم في حسابات المستفيدين اليوم، بينما أغلق أيضًا باب التسجيل في دورة الدفع السادسة التي سيتم إيداعها في العاشر من شهر مايو المقبل، والتي يستفيد منها من أتم التسجيل بنجاح حتى العاشر من أبريل الجاري ومن سبق لهم الحصول على الدعم خلال الدفعات السابقة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

ومن الجدير بالذكر، إنه يتم التسجيل في حساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل، وذلك من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن على الرابط الإلكتروني التالي: هنا .