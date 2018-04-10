بالصور.. ولي العهد يلتقي نواب الجمعية الوطنية الفرنسية

نايف السالم(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، عدداً من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية؛ لاستعراض روابط التنسيق بين البلدين في عدد من المجالات المشتركة.

وكان سمو ولي العهد، قد اجتمع، صباح اليوم مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو ” السيدة أودري ازولاي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل مع اليونسكو وفرص تطويره بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.