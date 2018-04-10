” الجبير ” عن الهجوم الكيميائي بدوما: يجب محاسبة المسؤولين

عادل الحربي(صدى):

صرح وزير الخارجية، عادل الجبير، بضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي في ” دوما ” بسوريا.

وقال ” الجبير ” : ” ناقشنا مع حلفائنا، الخيارات المتاحة؛ للتعامل مع هجوم دوما ” ، موضحًا أن الاتفاق النووي، بين إيران والقوى الكبرى، منقوص ويجب إجراء تعديلات؛ لاصلاح عيوبه.

ويشارك وزير الخارجية عادل الجبير، بالوفد الذي يزور فرنسا حاليًا، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن وزير الخارجية، عادل الجبير، اجتمع اليوم، مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية بـ ” باريس ” ، حيث جرى خلال الاجتماع، بحث العلاقات السعودية الفرنسية، وفرص تطويرها، والتحديات التي تواجه المنطقة، وجهود البلدين بشأنها.