الصحة تدرب 320 طالبا ومدربا على الإسعافات الأولية

حسين العلي(صدى):

دربت ادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة الطائف,320 طالبا ومدربا من منسوبي المعهد الصناعي,على ” الاسعافات الاولية ” ,حيث تم اخضاعهم لبرنامج تدريبي استمر لمدة 8ايام تم تدريبهم على اهم الاسعافات الاولية في حالات توقف القلب والتنفس,الغصة ,الجروح,اصابات العمل ,الحروق,التشنجات المختلفة .وتم التدريب بشكل عملي على مختلف الحالات التي تحتاج الى تدخل اسعافي سريع لحين وصول المنقذين الاساسيين .

ويعتبر المعهد الصناعي اول منشأة يتم تدريب كافة منسوبيها على الاسعافات الاولية بمتابعة شخصية من مدير المعهد الصناعي المهندس ابراهيم السفياني .

من جانبه قال مدير ادارة الطوارئ والكوارث سعيد عبدالله الزهراني ان الصحية تسعى الى نشر ثقافة التدريب على ” الاسعافات الاولية ” من خلال ادارة الطوارئ,من اجل استهداف الجميع لتعلم اهم الطرق للتعامل مع الحالات الاسعافية المختلفة ,التي قد تسهم في انقاذ حياة الاخرين,لافتا ان مدير الشئون الصحية صالح بن سعد المؤنس وجه بتكثيف مثل هذه الدورات ,والمشاركة في المناسبات المختلفة لايصال مفهوم التعامل مع الحالات الاسعافية لمختلف طبقات المجتمع.