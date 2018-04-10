فولكس فاجن تبدأ إنتاج T-Cross في البرازيل

برازيليا(صدى):

أكدت فولكس فاجن أنها ستصنع سيارتها T-Cross في جنوب البرازيل بالرغم من الانخفاض في حجم صناعة السيارات هناك. وستثتثمر فولكس فاجن مبلغ 595 مليون دولار لتصنيع السيارة في مصنعها بالبرازيل في ضمن خطة بمبلغ 2.1 مليار دولار للاستثمار حتى 2020 لتحديث خطوط انتاجها في البرازيل .

ورغم أن فولكس فاجن تؤمن بسوق البرازيل, فشركة مثل هوندا غير مقتنعة وتقول أنها ستوقف انتاج كل سياراتها وستحول نشاط مصانعها للمحركات بدلاً من السيارات والمكونات حسب رويترز. وكانت هوندا تنوي من أحد مصانعها في البرازيل أن يساهموا في مضاعفة انتاجها في البرازيل وسط ارتفاع الانتاج المحلي من السيارات هناك ومع ذلك فالتراجع الذي حدث ألغى هذه المخططات.

وستعتمد فولكس فاجن T-Cross على قاعدة البناء MQB التي تستخدمها بولو كما ستتشارك السيارة متعددة الاستخدامات المكونات مع بولو وسيات آرونا وستنافس بصورة مباشرة نيسان جوك وبيجو 2008 وستأتي اسفل فئة سيارات T-Roc ومن المقرر بدء مبيعات T-Cross في نهاية العام الجاري.