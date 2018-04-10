مفاجأة.. طهران تحمي عائلة ” الأسد ” بعد تهديد أمريكا

طهران(صدى):

ذكرت مصادر من داخل الحرس الثوري الإيراني، أن النظام الإيراني قرَّر نقل عائلة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران؛ على خلفية تهديد الولايات المتدة بشن هجوم عسكري على سوريا.

وأوضحت المصادر، أن هناك ما وصفته بالذعر والخوف في صفوف قيادات الحرس الثوري وعائلاتهم المتواجدين في سوريا، مؤكدة أنه قام بالفعل بنقل عائلات القادة في سوريا إلى إيران، أمس الإثنين.

وأشارت إلى أن من بيت العائلات المقرر نقلها إلى طهران، ستكون عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، موضحة أنها ستصل نهاية هذا الأسبوع.

يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد هدَّد النظام السوري بشن عمليات عسكرية على سوريا، رداً على الهجوم الكيميائي الذي شنه على مدينة دوما ليل السبت الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 200 مدني من بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 1000 آخرين.