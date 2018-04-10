إغلاق مطار بـ ” السويد ” .. والسبب عبوتين وزجاجة لمسافر سوري

ستوكهولم(صدى):

قامت السلطات المختصة في السويد، بإغلاق مطار ” لاندفيتر ” بمدينة يوتوبوري، لعدة ساعات؛ بسبب حقيبة مسافر سوري، كانت على بعض الأطعمة.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن الحادثة وقعت في شهر أكتوبر الماضي، عندما حاول مسافر سوري، يبلغ من العمر 20 عامًا، تمرير زجاجة وعبوتين من الطعام، وذلك من خلال الفحص الأمني، الذي يخضع له المسافرون.

واكتشف الموظفين في العبوتين والزجاجة، رائحة كريهة تشبه رائحة رماد الحريق، كما أن أجهزة كشف المتفجرات، بثت عند تمرير العبوتين، إشارات بوجود متفجرات، مع الشاب السوري، الذي كان يحمل جواز سفر ألماني.

وبناء على ما اكتشفه الموظفين، تم إخلاء المطار، وإلغاء الرحلات، واعتقال الرجل كمشتبه به، وذلك في محاولة ارتكاب ” جرائم إرهابية ” .

وبفحص الزجاجة والعبوتين، في سيارة خاصة بالمفخخات، والقيام بفحصها، وجد أنها لم تكن تحتوي، سوى على اللبن والعسل.

يُذكر أن الرجل كان قد حزم بعض الأطعمة، في الحقيبة لطفله، وحصل بعد ذلك على تذكرة طيران جديدة من الشرطة.