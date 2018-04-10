بالفيديو.. منظر مبهر لشلالات جبل ” منعا ” بعسير
أظهر مقطع فيديو منظرًا طبيعيًا مبهرًا لشلالات جبل منعا بمحافظة تنومة في منطقة عسير.
وعلق ملتقط الفيديو على ذلك المنظر البديع مشبهًا شلالات جبال منعا بشلالات نياجرا العالمية، حيث بدا انحدار المياه من أعلى الجبل في تناسق جميل يستحق التأمل.
ومن الجدير بالذكر، أنه شهدت عددًا من مناطق المملكة الأيام الماضية تقلبات جوية وهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان الأودية والسيول.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26921 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها امطار خير وبركه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45409 ] نشر منذ 60 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, جعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها بلاد المسلمين ,, آمين ,,
,, الشلالات هذي ابرك واسعد من شلالات نياقرا وفكتوريا ولو اجتمعن سوا ,,