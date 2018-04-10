بالفيديو.. منظر مبهر لشلالات جبل ” منعا ” بعسير

أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو منظرًا طبيعيًا مبهرًا لشلالات جبل منعا بمحافظة تنومة في منطقة عسير.

وعلق ملتقط الفيديو على ذلك المنظر البديع مشبهًا شلالات جبال منعا بشلالات نياجرا العالمية، حيث بدا انحدار المياه من أعلى الجبل في تناسق جميل يستحق التأمل.

ومن الجدير بالذكر، أنه شهدت عددًا من مناطق المملكة الأيام الماضية تقلبات جوية وهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان الأودية والسيول.