إمارة جازان تكشف حقيقة مقطع ” زوجة السجين ” المتداول

تركي السالم(صدى):

أكدت إمارة منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، ممثلة في المتحدث الرسمي لها ” علي بن موسى زعله ” ، أنه بعد البحث والإطلاع على الفيديو المتداول بشأن ” زوجة السجين ” ، تبين أن ما ورد في هذا المقطع غير صحيح ويتنافى مع الواقع.

كما دعت الإمارة، إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه المقاطع، لافتة إلى أهمية الرجوع للجهات ذات العلاقة لتقصي الحقائق من المصادر الرسمية.

جاء ذلك تعقيبًا منها على المقطع المتداول لزوجة أحد النزلاء السعوديين في السجن العام بمدينة جازان، التي تناشد فيه ولاة الأمر – حفظهم الله – بالتدخل لمنع نقل زوجها إلى محافظة جدة، معبرة عن تذمرها من تعرضه للظلم والمضايقات من قِبل المسؤولين بإدارة السجون، بالتواطؤ مع بعض منسوبي إمارة جازان – حسب إفادتها.