مانشيني يقترب من تدريب منتخب إيطاليا

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب روبيرتو مانشيني المدرب الإيطالي من تولي تدريب منتخب بلاده، بعد رحيله عن نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وقالت المصادر مانشيني هرب إلى روما؛ للاجتماع مع الاتحاد الإيطالي ، وبحث أمر توليه مهمة التدريب.

وخسر فريق ” مانشيني ” وسط أنصاره من كراسنودار 1-2، و تراجع الفريق بسببها للمرتبة الخامسة في جدول الدوري الروسي.

وزاد مانشيني الشكوك حول رحيله عن النادي الروسي بتصريحه بأنه غير مهتم بأموال زينيت، وهو ما دفع بعض وسائل الإعلام لنشر أخبار عن تقدمه باستقالة مبكرة قبل خمس جولات على نهاية الموسم في روسيا.