بعد زفافها بأيام.. المحكمة تحسم قرار سجن شيرين عبدالوهاب

أماني الغامدي(صدى):

تعيش الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، اليوم الثلاثاء حالة من القلق، حيث أنه ستحسم محكمة جنح مستأنف المقطم في مصر، اليوم الثلاثاء، عقوبة حبسها بسبب تصريحاتها حول بلهارسيا النيل.

وتنظر المحكمة طعن شيرين على الحكم بحبسها 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها في إحدى حفلاتها في الخارج، والتي تهكمت فيها على النيل، وقالت إنه يصيب من يشرب منه بالبلهارسيا.

وتعود الواقعة لنوفمبر الماضي، عندما تقدم محامي مصري ببلاغ ضد شيرين عبدالوهاب مدعوم بمقطع فيديو اهانت فيه مصر والنيل خلال حفل لها في لبنان حيث طلبت منها إحدى المعجبات أن تغني ” مشربتش من نيلها ” لترد شيرين ” هيجيلك بلهاريسيا ” .

فيما وصفت شيرين من بثوا الفيديو بأنهم من المتربصين والمترصدين، مؤكدة أن فيديو الحفل بالكامل يثبت حسن نواياها وأفعالها وحقيقة مشاعرها وسلوكها تجاه وطنها.

وكانت شيرين قد أقامت حفل زفافها على الفنان حسام حبيب السبت الماضي بعد شهور طويلة من النفي والإنكار، وقبل أيام قليلة من تحديد مصير عقوبتها بالسجن في قضية بلهارسيا النيل.