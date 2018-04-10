الإطاحة بعصابة آسيوية بعد سرقتهم متجر للاتصالات وتكسيره في بريدة

سالم المطيري(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، مساء أمس الثلاثاء، من الإطاحة بعصابة آسيوية مكونة من 5 أشخاص باكستانيين، وذلك بعد قيامهم بسرقة وتكسير متجر للاتصالات بمدينة بريدة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه بالإشارة لما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض متجر للاتصالات بمدينة بريدة، للتكسير والسرقة من قبل أشخاص مجهولين قاموا بالاستيلاء على أجهزة هاتف جوال، وكذلك ما تلقاه مركز الشرطة المختص من بلاغ مواطن عن واقعة سرقة تعرض لها محله التجاري، الذي سُرقت منه بضاعة تقدّر قيمتها بمائتي ألف ريال، وذلك بتاريخ 15/ 7/ 1439هـ.

وعليه، أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال الميدانية، من قِبل إدارة التحريات والبحث الجنائي، عن تحديد هوية المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين والأربعين عامًا، والقبض عليهم مساء أمس في مدينة الرياض.

جاء ذلك بناءً على تنسيق ومتابعة أمنية مع شرطة منطقة الرياض، وبحوزتهم عدد 100 جهاز هاتف جوال، فيما تم تحريز المضبوطات، وإيقاف المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.