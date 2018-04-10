نصائح لسهولة الرضاعة الطبيعية للتوأم

نورة الشهري(صدى):

يستيقظ الطفل حديث الولادة لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين، وهي فترة كافية لإرضاع طفلين والحفاظ على جدول ثابت لمواعيد النوم.

وإذا كانت الرضاعة طبيعية عليك أن تتعلمي كيفية إرضاع الصغيرين معاً على وسادة كبيرة، تكون على شكل حرف U. تلتف هذه الوسادة حول خصرك، ويوجد لها حزام أمان بحيث تبقى دافئة بقربك. فالقاعدة الأساسية لتغذية توأمين أنه عندما يتسيقظ واحد ليتناول الطعام يجب أن يستيقظ الثاني، حتى لو كان نائماً بعمق في سلام.

السبب أنه لن يكون لديك ما يكفي من الوقت لإطعام واحد بعد الآخر بمرور الأيام، لذلك عندما يستيقظ التوأمان قومي بإرضاعهما معاً. أما إذا كانت الرضاعة اصطناعية فستحتاجين إلى مساعدة من شخص آخر.

ويستيقظ الطفل حديث الولادة لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين، وهي فترة كافية لإرضاع الطفلين والحفاظ على جدول ثابت لمواعيد النوم واليقظة.

ويعتبر استخدام الوسادة وتغذية الطفلين معاً مصدراً للإزعاج على المدى الطويل بسبب الرضعات المتكررة للمولودين حديثاً. لذلك من الهام أن تضعي نفسك والطفلين في موضع صحيح عند الرضاعة لتخفيف العبء قليلاً.

وينطبق ذلك أيضاً على من يرضعون اصطناعياً، بسبب زيادة عدة مرات التغذية للمواليد الجدد. فقد تستغرق الرضعة حوالي 20 دقيقة، وتتكرر من 8 إلى 12 مرة يومياً، ما يشكل عبئا كبيراً.

وبالنسبة إلى الولادة قيصرية قد تنتظرين أسبوعاً قبل البدء في الرضاعة الطبيعية باستخدام الوسادة، لأن الحافة الأمامية لها صلبة ولن تحتملها بطنك قبل الشفاء.

كما ستحتاجين مساعدة عند تجشؤ التوأمين بعد تناولهما الطعام. يحتاج الطفل إلى وضعية مستقيمة حتى يتجشأ، يمكن تعليق أحد الطفلين على الكرسي الهزاز في وضعية مستقيمة بينما تعانقين التوأم الآخر حتى يتجشأ.