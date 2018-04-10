بالفيديو.. سيل قوي يحتجز عددا من السيارات غرب الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” ، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار شبه غزيرة على محافظة الطائف، نتج عنها جريان وادي ” وج ” ، فضلًا عن احتجاز عدد من المركبات.

وعليه، قامت الجهات المختصة بإغلاق الطرق المؤدية للوادي، نتيجة احتجاز السيارات، فيما أهاب المركز بالمواطنين ومرتادي الطرق، أخذ الحيطة والحذر حيال ذلك.

وأظهر مقطع فيديو، سيل قوي في بداية وادي ” وج ” غرب الطائف، يحتجز عدد من السيارات، وذلك بعد أن شهدت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة وسيول على عدة مراكز بالمنطقة.

جاء ذلك بالتزامن مع صدور تنبيه متقدم لأهالي منطقة مكة المكرمة، من قِبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،اليوم الثلاثاء، ينذر باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على المنطقة.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة بما فيها ” الطائف، ورنية، والخرمة، وتربة، وعشيرة، والشفا، والسيل ” ، من الساعة 15:00 من اليوم الثلاثاء الموافق 10/4/2018م، على أن تنتهي الساعة 22:00 من نفس اليوم.