التجديد لـ 9 لاعبين هلالين في عهد نواف.. أخرهم عطيف

ماجد محمد(صدى):

بات عبدالله عطيف المحترف التاسع الذي يمدد عقده رسميا مع نادي الهلال تحت ادارة الامير نواف بن سعد بعد تقديم راتب سنوي يصل الى مليون و800 الف ريال مع حصوله على ثلاثة دفعات متفرقة تتجاوز العشرة ملايين ريال وبذلك يصل اجمالي ما سيتقضاه مع النادي العاصمي الازرق 15 مليون.

شهدت فترة ولاية الأمير نواف بن سعد لنادي الهلال، التجديد لـ 9 لاعبين.

وجدد الهلال قبل عطيف لثلاثة لاعبين محليين هم سالم الدوسري وعبدالله الحافظ بالاضافة لسلمان الفرج.

ومن لمرتقب أن تشهد الساعات القادمة انضمام لاعبين جدد لهذة القائمة وهم نواف العابد وياسر الشهراني.

كما تم ايضا تمديد ارتباط الاوروغوياني ميلسي والبرازيلي إدواردو فالأول سيبقي في الهلال حتى 2021 وسينتهي عقد الاخر قبل هذا الموعد بعام.

كما تم تكريم محمد الشلهوب وياسر القحطاني بالتجديد لهما لموسم واحد .

ومنذ أيام جدد الهلال مع الجناح الايمن محمد البريك لمدة ثلاثة سنوات وسيدخل لحسابه البنكي على ضوء هذه الخطوة مليونين و400 الف ريال.