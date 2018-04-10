ضبط منفذين تسويقيين لمكاتب ” سفر وهمية ” بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلةً في فرعها بمحافظة جدة، أمس الاثنين، من ضبط منفذين تسويقيين لنشاط ” المشاركة بالوقت ” ، يعملان دون ترخيص ساري الصلاحية، حيث تم تحرير محضرين؛ لاستدعاء مسؤوليها، وسحب التراخيص وإغلاق المكتبين؛ وذلك ضمن جولاتها، على الأسواق التجارية بالمحافظة.

وفي هذا السياق، ناشد محمد بن عبدالله العمري، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع بعض ‏المسوقين، لبرامج ” التايم شير ” المنتشرين في الأسواق، والذين يُوهمون المواطنين والمقيمين بعروض غير حقيقية، ويروجون لليالي مجانيةٍ دولية بغرض استغلال راغبي السفر.

وأشار ” العمري ” إلى ضرورة الإبلاغ عن أي عروض، تُقدم لهم عن طريق مكاتب غير نظامية؛ لتتمكن الهيئة من التعامل مع مقدمي هذه العروض، واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحقهم، وذلك عن طريق:

– الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم 19988.

– زيارة أحد فروع الهيئة، لأي من مناطق المملكة، مع تقديم الاثباتات الخاصة ‏بالشكوى.

– الدخول لموقع الهيئة الإلكترونيهنا.