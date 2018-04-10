3 أيام على تحرير حجة.. والمحصلة عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكدت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، أنها واصلت عملياتها العسكرية لتطهير وتحرير ما تبقى من الأحياء الجنوبي لمدينة ميدي في محافظة حجة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني، أن العمليات العسكرية التي تمت بمساندة قوات التحالف العربي أسفرت عن مقتل وإصابة وأٍر العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية في حجة.

وأشار في بيان له، إلى أن قوات الجيش توغلت خلال اليومين الماضيين في عمق الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة ميدي، وسط اشتباكات عنيفة مع المليشيا الإرهابية.

كما انتزعت فرق الهندسة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المليشيا الإرهابية، قبل اندحارها من تلك الأحياء، لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني.