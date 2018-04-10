” رولزرويس ” تنظم رحلات لشمال إيطاليا في سياراتها الفاخرة

لندن(صدى):

الغالبية من الناس لا تملك مبلغ 42 ألف دولار لقضاء أجازة, ولكن لو كنتم من بين من يملكون المال لذلك فرولزرويس تعرض عليكم رحلة فاخرة في سياراتها الفاخرة مثل واريث Luminary Edition وتقدم الرحلة من خلال برنامج “ Journey Into Luxury ” . وهذا البرنامج سيرحب بمن يدفعون 42.167 ألف دولار لتقديم رحلة لشمال ايطاليا من 24 مايو الي 28 مايو.

وتبدأ الرحلة في فينيسيا برحلة في المياه بقارب ثم الاستمتاع بأقدم مسارح المدينة لعرض من لا ترافياتا وفيردي في الليل. وفي اليوم التالي تتجه الرحلة للحصول على نظرة عن قرب على مصمم الازياء بوتيجا فينيتا في ورشته التي تبدو نظيفة مثل مصنع ماكلارين.

وبعدها يتوجهون لمطعم Ristorante Oseleta بالقرب من بحيرة جرادا ثم ينتقل المشتركون بالمروحية للحصول على نظرة من أعلى على بحيرات ايطاليا قبل الهبوط في جراند هوتيل فيلا دي استي للاسترخاء على شواطيء بحيرة كومو. وبعدها يبدأ المشتركون في المشاركة في حدث كونكورس دي اليجانزا في فيلا دي استي حيث يجلب صناع السيارات افضل سياراتهم المميزة.

وفي اليوم الأخير سيقود المشتركون سيارات رولزرويس عبر ايطاليا قبل أن يأخذوا في النهاية القوارب السريعة الي لكواندا ايسولا كوماكينا حيث سينتهي البرنامج بوجية مميزة والعاب نارية. وسعر هذه الجولة يمكنكم من شراء سيارة شيفروليه كامارو SS أو مازدا مياتا RF أو دودج تشالنجر RT Scat Pack أو كيا ستينجر.