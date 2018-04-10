حصر المعلمات البديلات وخريجات المعاهد والكليات المتوسطة بـ ” التعليم “

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، تعميمًا لإدارات التعليم بمحافظات المملكة ومناطقها، وذلك لحصر المعلمات البديلات وخريجات الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمات الثانوية، والحالات الجديدة التي تنطبق عليها ضوابط التثبيت حسب قرار مجلس الوزراء رقم 336 وتاريخ 25/ 6/ 1439 هـ.

وأوضح التعميم أنه على الإدارات حصر ما تبقى من المعلمات البديلات وخريجات الكلية المتوسطة ومعهد المعلمات، والرفع بالاستمارات والأسماء بعد تعبئتها، بالإضافة إلى تحديد مَن اجتازت اختبار قياس ومَن لم تجتز ليتم تثبيتها، وذلك وفقًا ضوابط القرار.