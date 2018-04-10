الأمن العام يدعو المواطنين لحضور مبارة ودية بين المملكة والعراق
دعا الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى حضور مباراة ودية بين المنتخب الوطني لقوى الأمن الداخلي ومنتخب العراق للشرطة.
وأوضح ” الأمن العام ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المباراة ستقام في منطقة الرياض على استاد الأمير فيصل بن فهد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ8:15 مساءًا.
وأشار ” الأمن العام ” إلى أن دخول الأفراد والعوائل مجانًا وسيتم السحب على سيارتين وجوائز قيمة أخرى، لافتًا إلى إنه تبدأ الفعاليات المصاحبة للمباراة الساعة السادسة وعشرين دقيقة من مساء اليوم.
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