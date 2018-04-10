الأمن العام يدعو المواطنين لحضور مبارة ودية بين المملكة والعراق

عادل الحربي(صدى):

دعا الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى حضور مباراة ودية بين المنتخب الوطني لقوى الأمن الداخلي ومنتخب العراق للشرطة.

وأوضح ” الأمن العام ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المباراة ستقام في منطقة الرياض على استاد الأمير فيصل بن فهد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ8:15 مساءًا.

وأشار ” الأمن العام ” إلى أن دخول الأفراد والعوائل مجانًا وسيتم السحب على سيارتين وجوائز قيمة أخرى، لافتًا إلى إنه تبدأ الفعاليات المصاحبة للمباراة الساعة السادسة وعشرين دقيقة من مساء اليوم.