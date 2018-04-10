بـ 5 مليار دولار.. أرامكو وتوتال الفرنسية تطوران مجمعا للبتروكيميات بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

وقعت عدد من الشركات السعودية، اليوم الثلاثاء، عدد من مذكرات التفاهم مع شركات فرنسية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سابك وشركة أورانج.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سابك وشركة شنايدر إلكتريك، وتوقيع اتفاقية بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة شنايدرالكتريك، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين طيران ناس وشركة سافران.

كما تم توقيع مذكر تفاهم بين شركتي أرامكو وتوتال الفرنسية، لتطوير مجمعاً للبتروكيماويات في المملكة بقيمة 5 مليار دولار.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى فرنسا.