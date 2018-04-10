%6 قيمة الانخفاض في ” بتكوين “

علي القحطاني(صدى):

أصبحت قيمة العملة الرقمية المشفرة ” بتكوين ” أقل من 7000 دولار أمريكي، حيث انخفضت قيمتها بأكثر من 6% أمس الاثنين، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية في 17 أبريل الحالي.

وانخفضت أسعار بتكوين بأكثر من 52% هذا العام، وذلك بعد دخولها عام 2018 بقيمة أكبر من 14000 دولار أمريكي، بينما أوضح محللون أن عمليات البيع المتعلقة بالضرائب كانت المحرك الرئيسي لعمليات البيع لهذا الشهر.

وأضاف المحللون أن العائلات الأمريكية تدين على الأرجح بـ 25 مليار دولار من ضرائب الأرباح الرأسمالية بسبب احتياطياتها من العملات الأجنبية.