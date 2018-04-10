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انتحار رجل فشل في قتل حماته

انتحار رجل فشل في قتل حماته
القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على الانتحار عقب فشله في قتل حماته .

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر تلقت بلاغ يفيد بإصابة سيدة مسنة بطلق ناري ، وتم نقلها للمستشفي في محافظة الدقهلية .

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة ، حيث تبين أن زوج ابنتها هو من أطلق عليها النيران عقب نشوب مشاجرة بينهما ، وعندما علم أنها مازالت حية ويتم علاجها أنتحر على الفور .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45398 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الحمد لله الذي عافانا منما أُبتليوا به ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 4443 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا بالله **
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وحدة كلمت امها بالتلفون تقول أنا هـجي عندك يومين أرتاح من مشاكله معاي *!!
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قالت لها أمها الراجل ده لازم يتأدب *!!!!!!
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أنا اللي هجي عندك أجلس يومين *!!!!!! ههههههههههههههههههههههههههههه

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