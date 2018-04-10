انتحار رجل فشل في قتل حماته
أقدم رجل مصري على الانتحار عقب فشله في قتل حماته .
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر تلقت بلاغ يفيد بإصابة سيدة مسنة بطلق ناري ، وتم نقلها للمستشفي في محافظة الدقهلية .
على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة ، حيث تبين أن زوج ابنتها هو من أطلق عليها النيران عقب نشوب مشاجرة بينهما ، وعندما علم أنها مازالت حية ويتم علاجها أنتحر على الفور .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45398 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الحمد لله الذي عافانا منما أُبتليوا به ,, آمين ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 4443 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
*
*
*
وحدة كلمت امها بالتلفون تقول أنا هـجي عندك يومين أرتاح من مشاكله معاي *!!
*
قالت لها أمها الراجل ده لازم يتأدب *!!!!!!
*
أنا اللي هجي عندك أجلس يومين *!!!!!! ههههههههههههههههههههههههههههه
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6895 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمدلله الله رد كيده. بنحرك