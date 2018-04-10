انتحار رجل فشل في قتل حماته

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على الانتحار عقب فشله في قتل حماته .

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر تلقت بلاغ يفيد بإصابة سيدة مسنة بطلق ناري ، وتم نقلها للمستشفي في محافظة الدقهلية .

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة ، حيث تبين أن زوج ابنتها هو من أطلق عليها النيران عقب نشوب مشاجرة بينهما ، وعندما علم أنها مازالت حية ويتم علاجها أنتحر على الفور .