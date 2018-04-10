بعد جلبها مواد مخدرة.. حكم بالاختبار القضائي سنة لـ ” فاشينيستا ” مشهورة

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة الأحداث في الكويت، حكمًا بالاختبار القضائي مدة سنة لـ ” فاشينيستا ” مشهورة؛ وذلك بعد اتهامها، بجلب مواد مخدرة ممنوعة، عن طريق مطار الكويت.

يجدر الإشارة إلى أن المعلومات، التي وردت قد كشفت عن أن ” الفاشينيستا ” كويتية، وأنها أخفت سجائر محشوة بالحشيش، في حقيبتها اليدوية، وأقرت بالتحقيقات الأولية بها، فيما دفع محامي بانتقاء التهمة بحقها؛ مبررًا ذلك بخلو التقارير من أي مادة مخدرة.

يجدر الإشارة إلى أنه من غير المعروف، هوية ” الفاشينيستا ” ، التي صدر بحقها الحكم، كما لم ترد أي معلومات تفصيلية، بشأن الواقعة.