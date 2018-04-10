بالفيديو.. زينب غازي: كل الهجوم على نرمين محسن لأنها سعودية

أماني الغامدي(صدى):

دافعت الفنانة زينب غازي عن زميلتها الفنانة السعودية نرمين محسن ، والهجوم الذي تعرضت له بسبب المشهد الفاضح لها بمسلسل ” صيف بارد ” .

وقالت زينب خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” ع السيف ” ، ” كل ها الهجوم على نرمين لأنها سعودية .. لو أنها منا سعودية ما كان كل ها الهجوم ” . وتابعت زينب غازي ، ” وانا أقول لها برافو.. وانا من خلال رحلتي للرياض رأيت أن الجمهور السعودي يفتخر بيها لها جمهور جبار في السعودية.. فهي من أوائل الفنانات الشابات هناك “.