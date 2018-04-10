” أمن الطرق ” يوقف وافدا نقل لحوما مخالفة للاشتراطات الصحية بسيارته في الشرقية

نايف السالم(صدى):

قامت إحدى الدوريات التابعة لمركز الزرقاني، التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية، بإيقاف مركبة من نوع ” هايلكس ” بقيادة أحد الوافدين، أثناء نقله كميات من اللحوم والدجاج المثلّجة داخل الحوض الخارجي للسيارة.

حيث قام الوافد بنقل هذه اللحوم بشكل مخالف للاشتراطات الصحية، مما قد يعرضها للتلف، والإضرار بصحة المستهلكين، وعليه، تم تسليم الحالة لبلدية الخفجي، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك.

جاء ذلك في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق، لضمان تطبيق اشتراطات السلامة العامة على ما يُنقل من الأغذية، خاصةً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، في الأونة الحالية.