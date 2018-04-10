لمنع الازدواجية.. ” العدل ” تدشن نظام الوكالات الإلكتروني

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة العدل، بتفعيل نظام الوكالات الإلكتروني، الذي يتيح للمستفيدين، تسجيل الوكالة والحصول عليها سريعًا، مع إمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة، ومنع الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بالشأن الواحد؛ وذلك في إطار سعي الوزارة، إلى تعميم الخدمات الإلكترونية، بجميع كتابات العدل.

ويتضمن نظام الوكالات الإلكتروني، عدد من الميزات، أهمها:

– سهولة التسجيل.

– الحصول على الوكالة سريعًا.

– إمكانية ربط الوكالات المسجاة، بالجهات المستفيدة ذات العلاقة.

– حصر جميع الوكالات، التي تصدر إلكترونيًا.

تجدر الإشارة، إلى أن الخدمة تتيح للمستفيدين، تسجيل وكالات جديدة، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة هنا ؛ وذلك من خلال تعبئة بيانات الموكل والوكيل ومعلومات الوكالة، ومن ثم طباعة رقم الطلب، واستكمال عملية التسجيل في أي فرع؛ لكتابة عدل بالمملكة.

يُذكر أن الوزارة قد أعلنت مؤخرًا، عن إطلاق خدمة الفسخ الإلكتروني للوكالات، سواء كان المستفيد وكيلاً أو موكلاً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل؛ لتضاف إلى سلسلة من الخدمات الإلكترونية؛ التي تستهدف التسهيل، على المستفيدين وتسريع معاملاتهم.