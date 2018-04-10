بالصور… تعليم مكة ينظم دورة تدريبية بعنوان ” أمن المعلومات والجرائم المعلوماتية “

عطيه المالكي(صدى):

نظم ” مركز التدريب بتعليم مكة المكرمة ” دورة تدريبية بعنوان أمن المعلومات والجرائم المعلوماتيه ” و التى استمرت ليومين خلال الفترة 24-23/‏‏7/‏‏1439هـ، وذلك بمشاركة عدد من الإداريين بالتعليم . قدم الدورة الاستاذ / تركي بن عبدالله نتو مشرف تربوي بإدارة التدريب والابتعاث.

وتناقش خلال القائه الدورة الموضوعات حول مفهوم أمن المعلومات والأمن السيبراني ومهددات أمن المعلومات وكذلك أنواع الجرائم المعلوماتيه وعقوباتها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه وكذلك أمن الجوالات وأنواع الهكر والذي أصبح اليوم مجرم الكتروني وفق النظام .