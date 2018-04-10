بالفيديو..معتز هوساوي يقلد تركي آل الشيخ

نواف السالم(صدى):

مازح لاعب النادي الأهلي معتز هوساوي، وشقيقة، رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عبر تصوير فيديو لهما على غرار ما يفعل آل الشيخ.

وظهر اللاعب وشقيقة في الفيديو، حيث وجه شقيق اللاعب سؤال له ” بتوقع مع الأهلي “، ليرد عليه ” هوساوي ” بـ “نعم “.

وجرت العاده أن يقوم ” آل الشيخ ” بتصوير فيديوهات مع اللاعبين في مختلف المواقف؛ ليوصل معلومة بطريقة جديدة، مثل تعاقد نادي مع لاعب، أو تجديد أخر.

وكان أخر الفيديوهات التي ظهر فيها ” آل الشيخ ” بتلك الطريقة، فيديو الأمس، بجانب مهاجم الأهلي عمر السومة الذي أكد أنه باقي في صفوف الأخضر.