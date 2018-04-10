بالصور.. إزالة 4 أحواش مخالفة بمساحة 3000 م في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية ببلدية المندسة، من إزالة أربعة إعتداءات عبارة عن ” أحواش ” بمنطقة غرابة، تبلغ المساحة الاجمالية لها 3000 م تقريبًا، ذلك وفقًا لما ذكرته أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” .

فيما أزالت الفرق الرقابية ببلدية الفريش، عدد من التعديات عبارة عن بيت مكتمل البناء بحي السيالة، وعقوم ترابي في بئر الصائغ، وكذلك أرض محدده بغرز من الأتربة في الفريش، وتقدر المساحة الإجمالية للإعتداءات بـ 6400 متر تقريبًا.

وعلى جانب آخر، نفذت أمانة المدينة، ممثلة في وكالة المشاريع، أعمال الصيانة والسفلتة بطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما واصلت أعمالها في صيانة أعمدة الإنارة بحي عروة وحي السيح.