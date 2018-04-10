سيدة تطعن زوجها بعد رفضه إعطاءها ” مصروف البيت “

القاهرة(صدى):

اعترفت موظفة مصرية، أمام النيابة العامة، بأنها قتلت من زوجها العامل؛ لكونه لا يستطيع الإنفاق على مسلتزمات المنزل، وقد تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل زوجها.

وتفصيلاً، تلقى قسم شرطة النجدة إخطاراً من أحد المستشفيات يفيد بوجود ” أيمن م ” 34 سنة جثة هامدة متأثراً بطعنه بالسكين، وبالبحث والتحري تم الكشف عن وجود خلافات دائمة مع زوجته بسبب ” مصروف البيت ” .

وقالت الزوجة في تحقيقات النيابة، إن زوجها كان قليل الإنفاق عليها، ويرفض إعطاءها أموالاً لشراء مستلزمات البيت، معترفة أن يوم الحادث طلبت منه مصروف البيت إلى أنه أخبرها بأنه لا يستطيع الاستجابة لكل طلباتها لكونه ” عامل يومية ” .

وأضافت أن هذا الأمر تسبب في نشوب مشادة كلامية بينهما، ومن ثم طعنته بالسكين في قدمه، لكنها لم تقصد قتله.

من جانبها، قرَّرت نيابة حوادث شرق القاهرة، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل زوجها، طعنا ًبسكين ” المطبخ ” ، بسبب لرفضه إعطاءها ” مصروف البيت ” .