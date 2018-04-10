  • الثلاثاء 10

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الصحة ” : شفاء جميع الحالات المصابة بـ ” الجرب ” في مكة

” الصحة ” : شفاء جميع الحالات المصابة بـ ” الجرب ” في مكة

” الصحة ” : شفاء جميع الحالات المصابة بـ ” الجرب ” في مكة
نايف السالم(صدى):

نشرت أمانة منطقة مكة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” توتير ” ، الايجاز اليومي لوزارة الصحة؛ لمتابعة حالات الإصابة بمرض ” الجرب ” في مكة.

وجاء الإيجاز اليومي للحالات كالتالي:
– عدد الحالات المتماثلة للشفاء: ” جميع الحالات ” .
– عدد الحالات المنومة ” صفر ” .
– عدد الدورات التثقيفية المنفذة ” 6 ” .
– عدد المدارس التي تم زيارتها ” 96 ” .
– عدد الأحياء التي تم المرور، وعمل تثقيف بها ” 15 ” .
– عدد الاستفسارات التي تم تلقيها: ” واتس آب 6، هاتف ثابت 1، جوال1، بلاغ 937 (2) ”
– عدد الفرق المشاركة: 108 فريق إضافية؛ لمشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث.

 


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4440 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله المستعان ***

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *