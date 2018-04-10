” الصحة ” : شفاء جميع الحالات المصابة بـ ” الجرب ” في مكة

نايف السالم(صدى):

نشرت أمانة منطقة مكة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” توتير ” ، الايجاز اليومي لوزارة الصحة؛ لمتابعة حالات الإصابة بمرض ” الجرب ” في مكة.

وجاء الإيجاز اليومي للحالات كالتالي:

– عدد الحالات المتماثلة للشفاء: ” جميع الحالات ” .

– عدد الحالات المنومة ” صفر ” .

– عدد الدورات التثقيفية المنفذة ” 6 ” .

– عدد المدارس التي تم زيارتها ” 96 ” .

– عدد الأحياء التي تم المرور، وعمل تثقيف بها ” 15 ” .

– عدد الاستفسارات التي تم تلقيها: ” واتس آب 6، هاتف ثابت 1، جوال1، بلاغ 937 (2) ”

– عدد الفرق المشاركة: 108 فريق إضافية؛ لمشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث.