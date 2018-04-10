” الصحة ” : شفاء جميع الحالات المصابة بـ ” الجرب ” في مكة
نشرت أمانة منطقة مكة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” توتير ” ، الايجاز اليومي لوزارة الصحة؛ لمتابعة حالات الإصابة بمرض ” الجرب ” في مكة.
وجاء الإيجاز اليومي للحالات كالتالي:
– عدد الحالات المتماثلة للشفاء: ” جميع الحالات ” .
– عدد الحالات المنومة ” صفر ” .
– عدد الدورات التثقيفية المنفذة ” 6 ” .
– عدد المدارس التي تم زيارتها ” 96 ” .
– عدد الأحياء التي تم المرور، وعمل تثقيف بها ” 15 ” .
– عدد الاستفسارات التي تم تلقيها: ” واتس آب 6، هاتف ثابت 1، جوال1، بلاغ 937 (2) ”
– عدد الفرق المشاركة: 108 فريق إضافية؛ لمشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث.
رااايق[ عدد التعليقات: 4440 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله المستعان ***
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28404 ] نشر منذ 9 دقائق
مدام انه فيها مكافأت ودراهم
أكيد بيتشافون
الدراهم مراهم🤗🤗