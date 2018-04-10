” مرور الشرقية ” ينبه المواطنين بإيقاف 4 طرق الأسبوع المقبل

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية، بأنه سيتم تخصيص بعض الطرق الرئيسية بمدينة الدمام لحركة مواكب ضيوف القمة العربية الـ29 المقرر أن تنعقد بمدينة الدمام، يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن الطرق المخصصة ستكون: طريق الملك عبدالعزيز ” الميناء ” ، طريق الملك خالد ” الخبر العزيزية ” ، طريق خادم الحرمين ” الخبر الظهران ” ، طريق الأمير محمد بن فهد ” الدمام الظهران ” .، وسيتم تخصيصها للمواكب يومي السبت والأحد القادمين.

واهابت الإدارة بالمواطنين والمقيمين، مساندة رجال المرور لتسهيل وتيسير حركة تنقلاتهم عبر الطريق البديلة وذلك خلال الأوقات التي يتم إيقاف حركة المرور فيها على الطرق المخصصة.