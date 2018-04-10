للمرة الأولى.. 14 نادي يطالب بالرخصة الأسيوية

ماجد محمد(صدى):

كشف عبدالعزيز الحميدي، المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، عن تقدم 14 نادي بطلب للحصول على الرخصة الأسيوية.

وأوضح ” الحميدي ” أنه م إعطاء مهلة تنتهي شهر أكتوبر المقبل؛ لاستيفاء الأندية للمعايير الخمسة المحددة في برنامج تراخيص الأندية الآسيوية لموسم 2018ـ 2019، وهي: الرياضية، والإدارية، والقانونية، والمالية، إضافة إلى معيار البنى التحتية.

وحصل الموسم الماضي كل من: الهلال والأهلي والفتح والفيصلي والقادسية، على الرخصة الأسيوية، وشارك اثنان منها في دوري أبطال آسيا للعام الجاري، ولا يحق لنادٍ المشاركة في دوري الأبطال دون رخصة.

ولفت ” الحميدي ” إلى أن هذا العام يشهد للمرة الأولى تقدم جميع أندية دوري المحترفين بطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية.