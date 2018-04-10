” الوزراء ” يوافق على استقدام العمالة المنزلية من كينيا

عادل الحربي (صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على استقدام العمالة المنزلية من كينيا.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 30 / 8 ) وتاريخ 9 / 4 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية ، الموقع في محافظة جدة بتاريخ 29 / 8 / 1438هـ .