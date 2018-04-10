” هدف ” يحث على التسجيل في برنامج دعم العمل الحر للاستفادة من دعم ” التأمينات “

نايف السالم(صدى):

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، ممارسي العمل الحر إلى التسجيل في برنامج دعم العمل الحر إلكترونيا من خلال البوابة المخصصة على الرابط هنا، وذلك للاستفادة من دعم الصندوق لممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تُدفع مباشرة لحساب التأمينات بشكل شهري.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أباالخيل: إن ” هدف ” يساهم في دفع نسبة من قيمة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج، بهدف توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر ” ذكوراً، وإناثاً ” في المملكة، مبيناً أن ” هدف ” يتحمل مبلغ 540 ريالاً شهرياً للسنة الأولى و 360 ريالاً شهرياً للسنة الثانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مدة دعم المستفيد تصل إلى 24 شهراً من تاريخ اشتراكه الاختياري في التأمينات الاجتماعية، داعيًا السعوديين والسعوديات إلى التسجيل في بوابة العمل الحر، والتسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدمه “هدف”، كما يمكن الحصول على التفاصيل عبر زيارة موقع “هدف” الإلكتروني على الرابط: هنا، أو الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم: 920020301.

يذكر أنه جرى تسجيل 10389 سعودياً وسعودية في البرنامج عن طريق بوابة ” العمل الحر ” ، منذ انطلاق البرنامج في 20 محرم الماضي، وتم إصدار وثيقة العمل الحر لـ 4992 ممارساً وممارسة للعمل الحر، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج ” دعم العمل الحر ” المقدم من ” هدف ” 433 من ممارسي العمل الحر من الذين استوفوا ضوابط الدعم.