بالفيديو.. ملكة جمال العرب: مسئولو المسابقة وضعوا كاميرات مراقبة بغرف نوم البنات
علقت رانيا مصطفى ملكة جمال العرب، على اتهام إدارة المسابقة، بأنها قامت بتصوير المتسابقات عاريات، خلال حلولها ضيفة ببرنامج العاشرة مساءاً ، متهمة الإدارة بالتكذيب لاخفاء خطاياهم .
وقالت رانيا خلال البرنامج ، محصلش، ومسئولو المسابقة وضعوا كاميرات داخل دورات المياه وغرف فندق الإقامة لتصوير المتسابقات وترهيبهن .
ومن جانبه رد المستشار القانوني لمسابقة ملكة جمال العرب صفوت حجازي ، على الاتهامات، قائلا: رانيا فازت بمسابقة جمال مصر، وعندما شاركت في مسابقة ملكة الجمال على مستوى الدول العربية، خرجت على وسائل الإعلام وسعت لتشويه صورة المسابقة، والدولة .
واتهمت رانيا مصطفى مسئولي المسابقة بالتزوير قائلة: مسئولو المسابقة يؤكدون بأن المسابقة تقام تحت رعاية وزارة السياحة المصرية وهذا الأمر غير صحيح بالمرة لأن وزارة السياحة توقفت عن دعم المسابقة منذ 3 سنوات، ومع ذلك وحتى الآن يتعمدون إلصاق المسابقة بأنها تحت رعاية وزارة السياحة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45374 ] نشر منذ 36 دقيقة
انتي اللي جبتيه لنفسك ,,
,, اتحمليه راضيه او غير راضيه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9615 ] نشر منذ 16 دقيقة
ذي ملكـــــــة جمـــــــال العــــــــرب .⁉️🙄⁉️🤔.
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أجَـــــل مَشـــــفـوا صيـــتَه ولا أم حــــديجان .🧐.