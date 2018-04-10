بالفيديو.. ملكة جمال العرب: مسئولو المسابقة وضعوا كاميرات مراقبة بغرف نوم البنات

متابعات(صدى):

علقت رانيا مصطفى ملكة جمال العرب، على اتهام إدارة المسابقة، بأنها قامت بتصوير المتسابقات عاريات، خلال حلولها ضيفة ببرنامج العاشرة مساءاً ، متهمة الإدارة بالتكذيب لاخفاء خطاياهم .

وقالت رانيا خلال البرنامج ، محصلش، ومسئولو المسابقة وضعوا كاميرات داخل دورات المياه وغرف فندق الإقامة لتصوير المتسابقات وترهيبهن .

ومن جانبه رد المستشار القانوني لمسابقة ملكة جمال العرب صفوت حجازي ، على الاتهامات، قائلا: رانيا فازت بمسابقة جمال مصر، وعندما شاركت في مسابقة ملكة الجمال على مستوى الدول العربية، خرجت على وسائل الإعلام وسعت لتشويه صورة المسابقة، والدولة .

واتهمت رانيا مصطفى مسئولي المسابقة بالتزوير قائلة: مسئولو المسابقة يؤكدون بأن المسابقة تقام تحت رعاية وزارة السياحة المصرية وهذا الأمر غير صحيح بالمرة لأن وزارة السياحة توقفت عن دعم المسابقة منذ 3 سنوات، ومع ذلك وحتى الآن يتعمدون إلصاق المسابقة بأنها تحت رعاية وزارة السياحة .

