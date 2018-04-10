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  3. بالفيديو.. ملكة جمال العرب: مسئولو المسابقة وضعوا كاميرات مراقبة بغرف نوم البنات

بالفيديو.. ملكة جمال العرب: مسئولو المسابقة وضعوا كاميرات مراقبة بغرف نوم البنات

بالفيديو.. ملكة جمال العرب: مسئولو المسابقة وضعوا كاميرات مراقبة بغرف نوم البنات
متابعات(صدى):

علقت رانيا مصطفى ملكة جمال العرب، على اتهام إدارة المسابقة، بأنها قامت بتصوير المتسابقات عاريات، خلال حلولها ضيفة ببرنامج العاشرة مساءاً ، متهمة الإدارة بالتكذيب لاخفاء خطاياهم .

وقالت رانيا خلال البرنامج ، محصلش، ومسئولو المسابقة وضعوا كاميرات داخل دورات المياه وغرف فندق الإقامة لتصوير المتسابقات وترهيبهن .

ومن جانبه رد المستشار القانوني لمسابقة ملكة جمال العرب صفوت حجازي ، على الاتهامات، قائلا: رانيا فازت بمسابقة جمال مصر، وعندما شاركت في مسابقة ملكة الجمال على مستوى الدول العربية، خرجت على وسائل الإعلام وسعت لتشويه صورة المسابقة، والدولة .

واتهمت رانيا مصطفى مسئولي المسابقة بالتزوير قائلة: مسئولو المسابقة يؤكدون بأن المسابقة تقام تحت رعاية وزارة السياحة المصرية وهذا الأمر غير صحيح بالمرة لأن وزارة السياحة توقفت عن دعم المسابقة منذ 3 سنوات، ومع ذلك وحتى الآن يتعمدون إلصاق المسابقة بأنها تحت رعاية وزارة السياحة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45374 ] نشر منذ 36 دقيقة

انتي اللي جبتيه لنفسك ,,

,, اتحمليه راضيه او غير راضيه ,,

[ عدد التعليقات: 9615 ] نشر منذ 16 دقيقة

ذي ملكـــــــة جمـــــــال العــــــــرب .⁉️🙄⁉️🤔.
.
أجَـــــل مَشـــــفـوا صيـــتَه ولا أم حــــديجان .🧐.

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