بالتزامن مع العمليات العسكرية على الساحل الغربي.. الحوثيون يختطفون مسؤول حكومي

فهمي محمد(صدى):

تنتقم مليشيا الحوثي الإرهابية، من المسؤولين الحكوميين في اليمن؛ رداً على الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني وتقلص الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.

كان الانتقام هذه المرة، من مدير مكتب التربية بمحافظة حجة، ضيف الله العقاري، حيث حاصرت المليشيا الإرهابية منزله في حجة، ومن ثم قامت باختطافه، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بالتزامن، مع إرسال قوات الشرعية اليمنية تعزيزات عسكرية جديدة، إلى خطوط التماس شمال حيس والهاملي ومحيط معسكر خالد؛ استعداداً لبدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مناطق جديدة في قبضة الإرهابيين في الساحل الغربي.