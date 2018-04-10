بالفيديو.. قناص صهيوني يقتل متظاهرا فلسطينيا

القدس المحتلة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قناصًا من جنود الاحتلال الصهيوني ركز ببندقيته على أحد المتظاهرين الفلسطينيين العزل، على حدود غزة، ورماه برصاصة فسقط على إثرها الشاب الفلسطيني أرضًا، في حين أخذ الجندي الصهيوني يصرخ فرحًا بقتله للمتظاهر الأعزل.

وأوضح الفيديو، مجموعة من المتظاهرين الفلسطينين تجري على الضحية عقب إطلاق النار عليه في محاولة لإنقاذه، وبمشهد يتكرر منذ عشرات الأعوام في تلك البلاد التي كتب عليها أن تواجه احتلال غاشم لا يحترم أي مواثيق دولية أو إنسانية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أنه بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا الأسبوع الماضي في مظاهرات جمعة ” الكوشوك ” 10 شهداء، كما بلغ عدد الإصابات 1350 مصابًا في المستشفيات والرعاية الأولية والنقاط الطبية.