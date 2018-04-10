أمريكا عن العمل في ” إيران ” : ما زالت هناك مخاطر مستمرة

واشنطن(صدى):

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بتقارير ذكرت أن الاتحاد الأوروبي، يدرس فرض عقوبات جديدة على إيران، مشيرة إلى إن المخاطر ما زالت قائمة، لمن يفكر في العمل مع طهران.

وفي هذا السياق، قالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية، لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: ” ما زالت هناك مخاطر مستمرة، من العمل هناك؛ لأن الإيرانيين، لم يصلحوا نظامهم ” .

كما أوضحت في لندن، أن إيران تستخدم المال؛ لدعم جماعة حزب الله اللبنانية، وحركة حماس، والرئيس السوري بشار الأسد، مبينة أن النظام المصرفي الإيراني، يفتقر للشفافية.

وأضافت ” ماندلكر ” : ” عبء المسؤولية على عاتق إيران، وسنواصل إلقاء الضوء، على مخاطر العمل هناك؛ لأنهم لم يتخذوا الخطوات، التي تعهدوا باتخاذها ” .