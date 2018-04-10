بالصور.. ضبط 4 شقق سكنية مخالفة لتحضير الأطعمة وتوزيعها بوسط الدمام

نايف السالم(صدى):

نفذ فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بوسط الدمام في المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حملة شاملة أسفرت عن ضبط 4 شقق سكنية تابعة لعدد من العمالة الآسيوية.

ونشرت ” بلدية وسط الدمام ” عددًا من الصور على حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” توضح المضبوطات وأعمال الحملة، لافتة إلى أن الشقق السكنية في بيئة ملوثة تعج بالقطط؛ حيث يتم استغلالها كمستودعات ومطابخ لتحضير الأطعمة وتوزيعها على المطاعم التابعة لهم.

ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك ضمن جهود بلدية وسط الدمام في ضبط المخالفات والقضاء عليها، وتطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.