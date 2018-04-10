مقتدى الصدر يسعى إلى الصلح بين السعودية وإيران

بغداد(صدى):

كشف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم الثلاثاء، عن استعداده الكامل للتوسط بين السعودية وإيران لحل الخلافات بينهما وإنهاء الأزمة؛ حيث أن المملكة ترى أن إيران تتدخل في شؤون الدول الداخلية وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح ” الصدر ” أن: ” التوتر السياسي بين إيران والمملكة العربية السعودية يفيء على العراق بأجواء سلبية ” ، مضيفًا: ” أنني على استعداد أن أتدخل بين إيران والسعودية لحلحلة بعض الأمور ولو تدريجيًا، وما ذلك إلا لمصلحة العراق أولًا والمنطقة ثانيًا. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه التقى مقتدى الصدر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته للرياض في يوليو الماضي، وذلك عقب إعلان السعودية الوقوف إلى جانب بغداد في مكافحة ” الإرهاب ” إثر استعادة الحكومة العراقية السيطرة على مدينة الموصل من مسلحي تنظيم داعش.